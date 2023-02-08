Деньги 08 февраля 2023, 18:23 Цены на продукты в Волгограде могут вырасти из-за землетрясения в Турции

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В магазинах Волгоградской области в ближайшее время могут подняться цены на продукты. Таким мнением поделился фермер Андрей Прошаков. Об этом сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на Telegram-канал Прошакова.

Как пояснил специалист, подорожать товары могут из-за землетрясения, которое произошло в Турции. С большой вероятностью изменение коснется стоимости фруктов, орехов, овощей, пищевых жиров и масла. Также цены могут подняться на одежду из Турции и текстиль.

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«Товары из Турции и через Турцию в Россию задержатся. Как это отразится на ценах для российских потребителей, даже гадать не надо», — заметил Прошаков.

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