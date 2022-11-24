Деньги 24 ноября 2022, 08:00 Цены на продукты для новогодних блюд подскочат с декабря на 15% Экономист Беляев предупредил о росте цен на продукты длительного хранения с 1 декабря РИА «Новости»

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Предновогодний рост цен на продукты в России начнется 1 декабря. В первую очередь подорожают ингредиенты для праздничных блюд. Об этом в интервью Sputnik предупредил кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Продавцы воспользуются моментом и с декабря начнут постепенно повышать цены на продукты длительного хранения. Экономист считает, что ценники изменятся на 5—15%, сильней всего подорожает икра и рыба. Копчености и алкоголь, в том числе коньяк и игристые вина, вырастут в цене на 10%. Овощи и фрукты обойдутся на 5% дороже.

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Другой экономист, доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская предупредила, что килограмм охлажденного лосося уже подорожал на 27,64%, а к Новому году, скорее всего, вырастет в цене еще на 10%.

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Госдума рассмотрит законопроект о переносе новогодних каникул. Депутаты предложили сделать 31 декабря выходным днем, а возвращаться на работу на день раньше обычного — 8 января. Его внесли еще в 2020 году, но так и не приняли.