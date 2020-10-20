Цены на подсолнечное масло в России обновили рекорд

Из-за очередного скачка экспортных цен внутренние цены на подсолнечное масло в России установили новый рекорд. Внутренние котировки подсолнечного масла выросли на 6,6% до нового уровня в 74,175 тысячи рублей за тонну. Подсолнечник подорожал на 4,66% до 30,875 тысяч рублей за тонну.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные аналитического центра «Совэкон».

«Цены на подсолнечное масло установили новый рекорд, подсолнечник вновь активно дорожает… Основной фактор — новый скачок экспортных цен на масло», — говорится в материалах центра.

«Совэкон» также сообщил о попытках некоторых переработчиков снизить закупочные цены на подсолнечник, сообщавших о больших запасах и достаточном предложении. Но к концу недели многие все-таки подняли цены. Стоимость тонны неделя к неделе повысилась на 2-4 тысячи рублей.

«В целом мы ожидаем сохранения повышательной динамики на рынке подсолнечника на фоне рекордных цен на масло и оживления закупок маслозаводов. Сдерживающим фактором выступает укрепление рубля, снижение мировых цен на пальмовое и соевое масла в последние дни», — говорится в обзоре.

В конце сентября сообщалось, что на негативных прогнозах о новом урожае и падении рубля цены на подсолнечное масло выросли на 22%, на подсолнечник — на 35%.