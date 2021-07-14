Цены на подсолнечное масло и куриное мясо выросли в России

С начала года подсолнечное масло подорожало на 5,34%, а с 6 по 12 июля — на 0,31%. Выросли цены и на куриное мясо — на 15,19% и 0,19% соответственно. При этом яйца за указанный период продолжили дешеветь.

Об этом сообщил Росстат.

«Цены на масло подсолнечное в среднем по России увеличились на 0,3%. В 32 субъектах РФ цены выросли на 0,1–0,7%, в 10 субъектах — на 0,8-3,6%. В 31 субъекте цены не изменились. В 12 субъектах цены снизились на 0,1–1,2%. Цены на мясо кур в среднем по стране выросли на 0,2%, в том числе в 30 субъектах РФ — на 0,1–0,7%, в 11 субъектах — на 0,8–1,6%. В 14 субъектах цены не изменились. В 30 субъектах цены на мясо кур снизились на 0,1–2,2%», — сказано в сообщении.

Сильнее всего за этот период подорожали мясные консервы для детского питания — на 0,7%. Вслед за ними расположились жирный творог и печенье: цены на них поднялись на 0,5%.

Овощные консервы для детского питания и сметана стали дороже на 0,3%, а полукопченая и варено-копченая колбаса, сливочное масло, фруктово-ягодные консервы для детского питания, гречка, шоколадные конфеты, пастеризованное молоко, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов — на 0,2%.

При этом свинина, маргарин, ржаной хлеб, пшено, водка и обеды в столовой, кафе или закусочной (кроме столовой в организации) стали дороже на 0,1%.

«Яйца куриные в среднем по стране подешевели на 0,6%, в том числе в 25 субъектах Российской Федерации — на 0,1–1,5%, в 19 субъектах — на 1,6–3,0%, в семи субъектах — на 3,1–7,0%. В шести субъектах цены на яйца куриные не изменились. В 16 субъектах яйца куриные подорожали на 0,1–0,9%, в 12 субъектах — на 1,0–3,2%», — уточнили в Росстате.