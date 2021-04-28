Цены на овощи выросли в российских магазинах

Белокочанная капуста и огурцы стали лидерами по росту цен среди других продуктов питания за неделю. С 20 по 26 апреля средние цены на эти овощи выросли на 3,6% и 3% соответственно. Такие данные привел Росстат.

Незначительно отстали от лидеров и другие продукты плодоовощной корзины. Средняя цена моркови прибавила сразу 2%, картофеля — 1,5%, лук и яблоки подорожали на 0,2%. Цена за помидоры снизилась сразу на 1%.

Среди мясной продукции самый значительный рост зафиксирован по ценам на свинину — 0,9% и сосиски — 0,7%. При этом мясо кур подешевело на 0,1%. Куриные яйца напротив прибавили сразу 0,8% к своей стоимости.

Продолжают дорожать сахар и подсолнечное масло, но уже не такими быстрыми темпами, как это было раньше. За неделю стоимость этих продуктов выросла на 0,2% и 0,3% соответственно.

В целом индекс потребительских цен за неделю вырос на 0,2%. Сначала года цены на основные товары в магазине прибавили 2,7%.