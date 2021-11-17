Цены на овощи подскочат к Новому году в России

Закупиться овощами стоит заранее перед празднованием Нового года в России. В канун праздника цены на них сильно вырастут. Об этом заявили в Руспродсоюзе.

«Пиковое удорожание огурцов, помидоров и зелени наблюдается в преддверии новогодних праздников. Но закупаться овощами впрок есть смысл только в том случае, если потребители смогут сохранить их вплоть до Нового года», — дала совет представитель объединения Руспродсоюз Ирина Нагайцева агентству URA.RU.

Она подчеркнула, что стоимость овощей всегда растет с октября по декабрь, потому что летний урожай к этому времени уже распродан, и в магазины завозят то, что вырастили в теплицах либо то, что привезли из-за рубежа. А импортная продукция, как известно, всегда дороже.

Нагайцева предупредила и о еще одном продукте, бюджет под который стоит выделить заранее до праздников — это куриные яйца. Впрочем, в отличие от овощей, цены на них долго высокими вряд ли будут.