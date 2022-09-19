Цены на ОСАГО в России выросли после расширения тарифного коридора | 360°

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Цены на ОСАГО в России выросли после расширения тарифного коридора

«Сравни»: стоимость ОСАГО выросла на 6% после расширения тарифного коридора

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За несколько дней после расширения тарифного коридора в России резко выросла стоимость полисов ОСАГО, выяснили аналитики сервиса «Сравни». В среднем их цена увеличилась на 6%, сообщили «Известия».

В период с 13 по 16 сентября средняя стоимость полиса составила 6841 рубль, хотя за день до этого едва достигала 6,4 тысячи. В апреле этот показатель находился в районе 5,5 тысячи рублей.

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Представители крупнейших страховых компаний подтвердили изданию, что тарифы ОСАГО за последние несколько дней серьезно изменились. По словам руководителя проекта разработки и развития продуктов по автострахованию компании «Абсолют Страхование» Алексея Тюрникова, самый большой рост составил 26%. Это предельная граница коридора, установленного Центробанком — ее применяют лишь в отношении самых рисковых групп автолюбителей, объяснил эксперт.

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С 13 сентября коридор базового тарифа расширился на 26% в обе стороны. Ранее стало известно, что для владельцев легковых автомобилей установят ставку в диапазоне 1646–7535 рублей.

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