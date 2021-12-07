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    07 декабря 2021, 15:25

    Цены на нефть выросли

    Арина Бобкова

    Мировые цены на нефть выросли в ходе торгов во вторник, 7 декабря. Об этом сообщил RT.

    Стоимость январских фьючерсов на нефть WTI составила 70,22 доллара за баррель. Эти показатели выше предыдущих отметок на 1,05%.

    Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,78%. Их цена составила 73,65 доллара за баррель.

    Ранее директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций» Михаил Кузин заявил, что предпосылок для резкого обвала рубля в конце 2021 года нет.

    «Мы не ждем неприятных сюрпризов от рубля под Новый год», — заявил Кузин.