Цены на нефть вернулись на прежний уровень после скачка
Президент России Владимир Путин во время встречи с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо отметил, что цены на нефть вернулись на прежний уровень после скачка на фоне недавней массированной атаки на объекты нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии. По его словам, серьезных оснований для резких изменений цен нет, сообщила «Политика сегодня».
«Я был убежден, что все вернется на сегодняшние показатели, потому что фундаментальных оснований для резких колебаний на рынке нет», — отметил президент РФ.
Оснований для колебаний цен нет еще и благодаря совместным усилиям России и Организации стран — экспортеров нефти по стабилизации мирового рынка.