Цены на нефть вернулись на прежний уровень после скачка

«Я был убежден, что все вернется на сегодняшние показатели, потому что фундаментальных оснований для резких колебаний на рынке нет», — отметил президент РФ.

Оснований для колебаний цен нет еще и благодаря совместным усилиям России и Организации стран — экспортеров нефти по стабилизации мирового рынка.