Цены на нефть Urals достигли максимума 2014 года

Цена российской нефти Urals выросла до 92,38 доллара за баррель и достигла максимума 2014 года. Об этом сообщило агентство «Прайм».

По данным ИА Nаtiоn Nеws, руководитель отдела экспорта нефти международного ценового агентства Argus Диана Мухаметзянова рассказала, что стоимость нефти Brent тоже выросла. Она поднялась выше 90 долларов за баррель, а в данный момент остановилась на уровне 88 долларов за баррель.

«Цена на партии Urals по 80-100 тысяч тонн в абсолютном выражении в Средиземноморье в среду (26 января) выросла на 2,61 доллара за баррель, до 92,38 доллара за баррель», — уточнила Мухаметзянова.