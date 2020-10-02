Цены на нефть снизились после новостей о заражении Трампа COVID-19

По информации аналитиков, стоимость декабрьских фьючерсов Brent опустилась на 1,98%, до 40,12 доллара за баррель. Ноябрьские фьючерсы WTI стали дешевле на 2,01%. Цена на них составила 37,94 доллара за баррель, пишет «Газета.ru».

Ранее Трамп сообщил, что у него и его жены Меланьи обнаружили коронавирусную инфекцию.