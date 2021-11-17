Мировые цены на нефть снизились во время торгов. Об этом сообщил RT.

Фьючерсы на нефть WTI за ноябрь подешевели на 0,78% и составили 80,13 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре подешевели на 0,80% — до 81,77 доллара за баррель.

Ранее экс-председатель комитета по иностранным делам Верховной Рады Анна Гопко заявила, что Европе необходимо отказаться от всех российских энергоносителей. По ее мнению, это вопрос национальной безопасности всего ЕС, а также Украины.