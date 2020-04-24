Цены на нефть скоро вернутся: Госдума отвергла сроки исчерпания резервов ФНБ

Немецкие аналитики подсчитали, что через два года Россия исчерпает свои резервы. В Госдуме прогноз Deutche Bank насчет ресурсов Фонда национального благосостояния опровергли.

Первый зампред комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг рассказал сайту радиостанции «Говорит Москва», почему предложенный сценарий невозможен.

Парламентарий заметил, что указанные Deutche Bank цены на нефть постоянно держаться на таком уровне не будут. Причем ситуация изменится уже в ближайшее время.

«Если руководители нефтяных компаний и главы государств, которые влияют на эти соглашения по нефти, будут поступать разумно, то цены на нефть в коридор 40-50 долларов за баррель вернутся уже через два-три месяца», — подчеркнул Гартунг.

Он добавил, что и США, и Саудовская Аравия, и Россия не станут действовать себе во вред. Положение дел тогда вернется в нормальное русло, а в экономике начнется рост.

Соглашение ОПЕК+ начнет действовать в мае. Страны договорились сократить добычу нефти.