Цены на нефть продолжают снижаться

По данным издания, сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent опустились до 43,04 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели до 40,45 доллара за баррель.

«Политика сегодня» заметила, что инвесторы стараются не рисковать, поскольку их по-прежнему беспокоит распространение коронавирусной инфекции и то, как она влияет на перспективы мировой экономики.