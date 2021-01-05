Цены на нефть пошли вверх после сообщений о сделке ОПЕК+

Мартовские фьючерсы североморской нефти марки Brent в ходе торгов поднимались до 53,57 доллара за баррель. При этом в начале торгов стоимость оставалась на уровне 50,93 доллара.

Февральские фьючерсы на нефть марки WTI выросли до 50,09 доллара за баррель с 47,55 доллара с начала торгов.

Газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Россия и Саудовская Аравия достигли соглашения по сделке ОПЕК+. Увеличения добычи нефти в феврале не будет. Повышать объемы начнут только с марта.

Стороны со вчерашнего дня пытаются договориться о новых условиях. После декабря страны — участницы сделки будут собираться каждый месяц и определять свои действия в условиях нестабильного рынка.

Как уточнила «Газета.ru», прервавшиеся накануне переговоры уже возобновились. Стороны обсуждают детали своих действий на февраль.