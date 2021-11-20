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    20 ноября 2021, 00:25

    Цены на нефть обновили минимум августа

    РИА «Новости»: цены на нефть показали максимальное снижение с августа

    Анастасия Кукова

    Цены на нефть завершили торговую неделю максимальным снижением с августа. Стоимость барреля упала ниже 80 долларов, об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты торгов.

    Цены на нефть обновили минимум августа

    Стоимость январских фьючерсов нефти марки Brent упала за неделю на 3,6% — до 78,89 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 5,8% — до 75,94 доллара за баррель.

    Предыдущее снижение цен на фьючерсы на нефть WTI за ноябрь составило на 0,78% и равнялось 80,13 доллара за баррель.

    За неделю до этого российский министр энергетики Николай Шульгинов сообщил, что добыча нефти в России в 2023–2024 годах составит около 560 миллионов тонн.