Цены на нефть обновили минимум августа

Цены на нефть завершили торговую неделю максимальным снижением с августа. Стоимость барреля упала ниже 80 долларов, об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты торгов.

Стоимость январских фьючерсов нефти марки Brent упала за неделю на 3,6% — до 78,89 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 5,8% — до 75,94 доллара за баррель.

Предыдущее снижение цен на фьючерсы на нефть WTI за ноябрь составило на 0,78% и равнялось 80,13 доллара за баррель.

За неделю до этого российский министр энергетики Николай Шульгинов сообщил, что добыча нефти в России в 2023–2024 годах составит около 560 миллионов тонн.