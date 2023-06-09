Деньги 09 июня 2023, 17:06 Цены на нефть марки Brent спрогнозировали в диапазоне $80 за баррель

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Решение Саудовской Аравии дополнительно сократить уровень добычи нефти с 1 июля отразится на ценах на нефть буквально через два-три месяца. Нефть марки Brent будет стоить в диапазоне 80 долларов за баррель. Об этом RT сообщил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

«Россия в начале года обещала добровольно сократить уровни добычи нефти… Уже в III квартале 2023 года можно ожидать постепенного роста мировых цен на нефть в сторону 80 долларов за баррель эталонного сорта Brent», — добавил эксперт.

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Сильное влияние на цены будет оказывать и ситуация с китайской экономикой. В случае, если ее восстановление после пандемии ускорится, то спрос на нефтепродукты вырастет, а следовательно — вырастет и цена, подчеркнул аналитик.