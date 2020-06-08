Цены на нефть достигли $40 впервые с марта

Нефть марки WTI поскочила в цене до 40 долларов — впервые с 6 марта 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Июльские фьючерсы WTI в ночь на понедельник, 8 июня подорожали на 2,70%, до 40 долларов. Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent при этом поднималась на 1,91% — до 42,78 доллара за баррель.

Члены ОПЕК+ накануне договорились о продлении нынешнего сокращения добычи в 9,7 миллиона баррелей в сутки. Соглашение будет действовать до конца июля. Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что все параметры сделки о сокращении добычи нефти на июль остаются прежними. Также он отметил, что Мексика по-прежнему участвует в соглашении.