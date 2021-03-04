Цены на молоко поднялись в Кургане

Стоимость молока выросла на 4% в Курганской области. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Бывший руководитель Курганстата Николай Кремлев заявил, что причиной этого является нехватка сырья.

«Дорожает, потому что снизилось количество предложений», — рассказал он.

Также Кремлев добавил, что по его мнению, правительство должно следить за ценами на продукты, и привел в пример европейские страны.

«Во Франции или в Германии, где я был, там попробуй на 2% подними цены на продукты. Сразу налоговая и антимонопольная штрафами разорит», — рассказал он.