Цены на металлопрокат резко выросли вслед за мировыми

Ассоциация «Росспецмаш» направила президенту России письмо с просьбой ввести плавающую экспортную пошлину на металлопрокат — чтобы металл в стране стоил на 20% ниже, чем на мировых биржах. Именно из-за роста цен за рубежом выросли и закупочные цены у металлургов в РФ.

В компании «Соллерс», на заводах которой выпускают автомобили «УАЗ» и фургоны Ford Transit, ждут удорожания по отдельным видам проката на 30%. О том, что цены растут, заявили и в «КамАЗе».

Ранее на 40% подорожала стальная арматура. Об этом на заседании Госсовета 23 декабря сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, которому пожаловалось Национальное объединение застройщиков жилья. По поручению Хуснуллина ФАС предложила ввести экспортные пошлины на всю металлопродукцию. Эксперты отмечают, что такие пошлины придется согласовывать с ВТО.