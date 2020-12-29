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    29 декабря 2020, 05:06

    Цены на металлопрокат резко выросли вслед за мировыми

    Кирилл Фролов

    В декабре металлопрокат для российских производителей тракторов, комбайнов и спецтехники подорожал в среднем на 35%. С проблемой столкнулись и в автопроме. Производители просят помощи у Владимира Путина, сообщил «Коммерсант».
    Цены на металлопрокат резко выросли вслед за мировыми

    Ассоциация «Росспецмаш» направила президенту России письмо с просьбой ввести плавающую экспортную пошлину на металлопрокат — чтобы металл в стране стоил на 20% ниже, чем на мировых биржах. Именно из-за роста цен за рубежом выросли и закупочные цены у металлургов в РФ.

    В компании «Соллерс», на заводах которой выпускают автомобили «УАЗ» и фургоны Ford Transit, ждут удорожания по отдельным видам проката на 30%. О том, что цены растут, заявили и в «КамАЗе».

    Ранее на 40% подорожала стальная арматура. Об этом на заседании Госсовета 23 декабря сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, которому пожаловалось Национальное объединение застройщиков жилья. По поручению Хуснуллина ФАС предложила ввести экспортные пошлины на всю металлопродукцию. Эксперты отмечают, что такие пошлины придется согласовывать с ВТО.