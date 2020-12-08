Цены на масло и подсолнечник подскочили в России

Оптовые цены на подсолнечник и масло обновили рекорды, эксперты не исключают их дальнейшего роста. Об этом говорят результаты мониторинга «Совэкона».

«На прошлой неделе российский рынок подсолнечника и масла продолжал уверенно укрепляться. Средние цены на масло выросли на 1650 рублей, до 88 500 рублей за тонну (с НДС), на подсолнечник — на 875 рублей, до 39 900 рублей за тонну. Оба показателя являются рекордными», — сказано в материалах, с которыми ознакомился ТАСС.

Эксперты заявили, что количество масла на внутреннем рынке ограничено. Цены на подсолнечник взлетели из-за активных закупок переработчиков. Но к концу недели многие начали снижать закупочные цены на фоне укрепления рубля. Специалисты добавили, что экспортные цены на масло после нескольких недель роста упали на 40 долларов — до 1100 долларов FOB (франко-борт) вслед за соевым маслом.

При этом запасов сырья у переработчиков достаточно. Росстат сообщал, что российские сельхозпроизводители в октябре продали рекордные 1,9 миллиона тонн подсолнечника. В отчете организации говорится, что рост по сравнению с прошлым годом составил 20%.

Эксперты считают, что цены на подсолнечник могут снизиться из-за более низких экспортных цен на масло и укрепления рубля в ближайшем будущем.

«Тем не менее мы считаем, что потенциал для роста экспортных цен на масло в течение ближайших месяцев сохраняем», — резюмировали в «Совэконе».