Цены на керосин перевалили на бирже за допандемийный уровень

Цена авиатоплива превысила на бирже допандемийный уровень. Сейчас стоимость керосина уже составляет почти 48 тысяч рублей за тонну. Этот показатель стал рекордным за последние 2,5 года.

Стоимость авиатоплива на бирже 10 июня достигла 46,2 тысячи рублей за тонну. Такой показатель оказался на 17,4% выше по сравнению с началом июня 2020-го. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на протокол совещания у замминистра энергетики Евгения Грабчака.

При этом к 22 июня биржевая цена керосина почти доросла до отметки в 48 тысяч рублей. Стоимость увеличилась на 3,7% и стала рекордной за 2,5 года. Последний раз цена авиатоплива приближалась к 48 тысячам за тонну зимой 2018 года.

Рост стоимости мог произойти из-за общего увеличения инфляции в России, отметила замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. Также причиной могло стать подорожание нефти и сокращение предложения нефтепродуктов на рынке.

«Негативную роль играют и ремонтные работы на ряде российских НПЗ, что сокращает предложение нефтепродуктов», — подчеркнула Мильчакова.

Она добавила, что ситуация с ценами может в итоге негативно сказаться на туризме и пассажирских авиаперевозках.