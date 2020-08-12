Цены на керосин поднялись. Ждем подорожания авиабилетов?

Топливные компании спекулируют и поднимают стоимость керосина, что может привести к подорожанию билетов на самолет. Об этом «360» рассказал экономист Вячеслав Зайченко.

«Цены на керосин выросли из-за того, что в России нет жесткого регулирования цен и тарификации в сфере авиаперевозок. Еще, конечно, повлияли кризис и пандемия, из-за которой почти семь месяцев не работали перевозки. Сейчас топливные компании пытаются каким-то образом закрыть этот год. Хотя бы в ноль, я предполагаю. В лучшем случае — хотя бы каким-то плюсом, чисто символическим», — пояснил Зайченко.

По словам эксперта, скачок цен можно было бы предотвратить, но только при помощи государственного регулирования.

«И опять же — что-то пришлось бы делать с убытками, которые получили топливные компании. Такие вопросы также должно решать само государство», — добавил Вячеслав Зайченко.

Он уточнил, что рост цен на авиабилеты действительно возможен, но не на 100%.

«Это нормальная спекуляция с точки зрения биржевых котировок, которые пока находятся в нефтяной коррекции. Скоро начинается активный отопительный сезон, плюс будет резкий скачок количество рейсов, которые обещают возобновить. Это все дает топливным компаниям повод повысить стоимость керосина. Они пока не знают, сколько точно топлива будет зарезервировано под их нужны. И этим самым спекулируют», — резюмировал Зайченко.

Ранее стало известно о резком подорожании авиакеросина в России. В разных регионах цена топлива выросла на 20-60%.