Цены на гречку начали расти в России

Прошлогоднего урожая будет достаточно для внутреннего потребления, говорят эксперты. Дефицита крупы не ожидается. Между тем в стране сформируется экономически обоснованная цена, которая позволит производителям работать выше уровня рентабельности. Сейчас крупа подорожала в среднем на 5–30%, отметил директор «Ангстрем трейдинг» — торговой компании отраслевого объединения «Руспродсоюз», в который входят крупные производители круп — Леонид Васильев.

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Подорожание объясняется тем, что посевные площади гречихи в России сократили. По разным оценкам, на 18-22%.

«В сезоне 2018/19 года производство гречки снизилось с 506 тысяч тонн до 467 тысяч тонн», — подтвердил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Сеять гречки меньше стали отнюдь не из-за кризисов. Наоборот, производители говорят, что в прошлые годы урожай гречихи был на удивление обильным. По этой причине стало возможным в текущем году посевные площади уменьшить.

К слову, Петербург уже накрывал «гречневый бум» и связанная с ним паника. В частности, в 2014 году гречка в магазинах подорожала вдвое в период с октября по декабрь. Позже цены вернулись к привычным значениям.