Цены на газ в России повысятся с 1 августа

«Утвердить с 1 августа 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО „Газпром“ и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, в соответствии с приложением к настоящему приказу», — сообщается в документе.

Решение об индексации оптовых цен на газ было принято 16 июля. Проекты соответствующих приказов находятся на регистрации в Минюсте. Приказы вступят в силу спустя 10 дней после их регистрации.

В начале апреля ФАС предложила с 1 июля 2020 года повысить на 3% оптовые цены на газ, предназначенный для реализации гражданам. Цены на топливо для других категорий потребителей должны были вырасти на 2,99%. Однако позже ФАС предложила временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Поэтому с 1 июля индексации не было.

Летом 2019 года ФАС утвердила приказ о повышении на 1,4% с 1 июля 2019 года оптовых цен на газ, предназначенный для реализации населению. В июле 2018-го оптовые цены на газ были проиндексированы на 3,4%.

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