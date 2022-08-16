Цены на газ в Европе взлетели выше 2500 долларов впервые с начала марта

Биржевые цены на газ в Европе 16 августа в середине торгов превысили отметку в 2500 долларов за тысячу кубометров в первый раз с начала марта. Они выросли почти на 8%. Об этом говорят данные лондонской биржи ICE.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличился до 2501,7 доллара за одну тысячу кубометров, уточнил RT.

Цена во время открытия оказалась примерно на уровне 2418 долларов, затем скорректировалась и стала меньше 2400 долларов, минимум составил 2348 долларов, максимум — 2507 долларов.

Европейский рынок в прошлом году столкнулся с газовым коллапсом. Специалисты связали это с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, невысоким уровнем заполненности в Европе подземных хранилищ газа (ПХГ), а также высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.

Европа в данный момент продолжает испытывать давление из-за вопроса, связанного с поставками из России. Экспорт газа из РФ упал после начала спецоперации на Украине. Поставки по трубопроводу «Ямал — Европа» прекратились, а по «Северному потоку» и через украинскую газотранспортную систему сильно снизились.