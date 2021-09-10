Цены на газ в Европе снова побили рекорд

Европейский газ снова побил установленный рекорд по ценам. Одна тысяча кубометров топлива 10 сентября торговалась по 710 долларов.

Данные торгов привела лондонская биржа ICE. Если в середине дня октябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах на пике достигал 709 за тысячу кубометров, то к вечеру пятницы показатель превысил отметку в 710 долларов.

Общий рост стоимости с начала дня — 1,23%.

Накануне ноябрьские фьючерсы на TTF стоили чуть более 700 долларов, что стало очередным историческим рекордом.

Президент РФ Владимир Путин ранее заметил, что цены на газ в Европе стали результатом решений прошлого состава Еврокомиссии.