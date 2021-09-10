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    10 сентября 2021, 18:16

    Цены на газ в Европе снова побили рекорд

    Александра Ломейко

    Европейский газ снова побил установленный рекорд по ценам. Одна тысяча кубометров топлива 10 сентября торговалась по 710 долларов.

    Данные торгов привела лондонская биржа ICE. Если в середине дня октябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах на пике достигал 709 за тысячу кубометров, то к вечеру пятницы показатель превысил отметку в 710 долларов.

    Общий рост стоимости с начала дня — 1,23%.

    Накануне ноябрьские фьючерсы на TTF стоили чуть более 700 долларов, что стало очередным историческим рекордом.

    Президент РФ Владимир Путин ранее заметил, что цены на газ в Европе стали результатом решений прошлого состава Еврокомиссии.