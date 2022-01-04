Цены на газ в Европе достигли 1100 долларов за кубометр

Стоимость фьючерсов на газ в Европе продолжает расти второй день подряд. По данным торгов лондонской биржи ICE, цена контракта на поставку голубого топлива в феврале с нидерландского хаба TTF утром выросла до 1104,2 доллара за кубометр, но в ходе торгов она снизилась до одной тысячи долларов.

Как отметил RT, это выше на 7,5% по сравнению с данными торгов минувшего понедельника, 3 января, когда газ продавали за 940 долларов.

На последних торгах прошлого года котировки на поставку газа снизились ниже 800 долларов за кубометр. Это на 20% ниже исторического максимума в 2190,4 доллара, который цена на фьючерс установила 21 декабря.

Снижение цен объяснили тем, что газовые компании перенаправили танкеры с сжиженным топливом из портов Азии в Европу.

На первых наступившем году торгах цены на европейские фьючерсы на газ снова начали расти и достигли 940 долларов за кубометр.