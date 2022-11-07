Цены на газ упали в ЕС на 7% | 360°

Деньги 07 ноября 2022, 12:40 Цены на газ упали в ЕС на 7% Данные биржи ICE: цены на газ упали в ЕС на 7% РИА "Новости"

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Стоимость декабрьских фьючерсов на газ в начале недели на бирже ICE в Лондоне снизилась почти на 7% — до 1134 долларов за тысячу кубометров. Об этом говорят данные площадки.

Утром 7 ноября цена контракта с исполнением на январь упала на 5,7% — до 1123 долларов за тысячу кубометров. Стоимость ноябрьских фьючерсов в октябре уже оказывалась ниже одной тысячи долларов.

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Газовые котировки в последний месяц также снижались, это происходило на фоне заполненности подземных газовых хранилищ (ПХГ) в Европе, а также теплой погоды. Однако пять стран ЕС с 5 ноября стали отбирать газ из хранилищ, то есть зимний сезон можно считать открытым.

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В то же время глава Федерального сетевого агентства (BNetzA) ФРГ Клаус Мюллер призвал немцев экономить газ. По его словам, у Германии есть большие запасы топлива, но зима может оказаться затяжной. Об этом написала Lenta.ru.