Цены на электроэнергию во всех регионах могут выравнять

С такой инициативой ранее выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Единая госполитика на формирование тарифов на электроэнергию может появиться в России уже в первой половине 2021 года.

Она предполагает выравнивание расценок в регионах как минимум до средних по стране — 3,4 рубля за один кВт•ч, рассказали изданию в комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. При этом в тех регионах, где тарифы уже сейчас меньше этого значения, стоимость электроэнергии не повысится.

Выравнивание тарифов должно способствовать снижению цен примерно на 50% в убыточных субъектах. Как планируется, инициатива частично будет реализована за счет государственного субсидирования. Эксперты отмечают, что если право на подобную поддержку государства появится и у бизнеса, то в первую очередь она понадобится социально ориентированным предприятиям.

В Санкт-Петербурге компания молодых людей под видом работников Энергосбыта пришли к пожилой горожанке и похитили у нее 91 тысячу рублей. Мошенники якобы установили новый счетчик электроэнергии. Свои услуги они оценили в 16 тысяч рублей, еще 75 тысяч рублей украли.