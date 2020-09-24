По словам депутата, которые приводит oilcapital.ru, в стране цена на бензин зависит от внутрироссийских проблем, а не от ситуации за пределами России. Это определяется налогом на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и акцизами.

«Я не думаю, что без изменений этого регулятора рост цен будет каким-то значительным», — говорит парламентарий.

По его мнению, размер акцизов и НДПИ в 2020 году уже закреплен, и поэтому если и произойдет подорожание бензина, то не больше уровня инфляции. Хотя он не исключает попытку правительства таким путем сделать компенсацию выпадающих доходов бюджета. Из-за падения цены на нефть они довольно большие и по прогнозам могут в этом году составить около двух триллионов рублей. Есть вероятность, что нагрузка на внутренний рынок будет увеличена за счет повышения НДПИ и акцизов.

Но народный избранник считает маловероятным такой вариант в нынешнем году. Если в российском кабинете министров и пойдут на такие меры, то только в следующем отчетном периоде, а не сейчас.