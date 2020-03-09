    09 марта 2020, 18:43

    Цены на авто взлетят из-за нефти? Объясняет эксперт

    Алексей Сахаров, Екатерина Земская

    Цены на машины растут меньше, чем падает рубль. Доллар подрос вдвое, а цены на машины выросли на 67%, то есть меньше. Поэтому резкого подорожания на рынке авто не будет, заверил «360» президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.
    Цены на авто взлетят из-за нефти? Объясняет эксперт

    «Тут цепочка такая. Если нефть зафиксируется на тех уровнях, что сейчас, и если рубль будет стоить дешевле, то очевидно, что цены придется пересчитывать. На импортированные машины быстрее, на локализованные — меньше, не в прямой пропорции. А по поводу того, что цены „взлетят“ — ну, вот что такое есть „значительное“ подорожание? Как может подорожать что-то в два раза, если рубль подешевел на 10%?» — объяснил Мосеев.

    По его словам, не совсем понятно, зачем на пустом месте нагонять истерику. Паника в этом случае не имеет никакого смысла и основания.

    «Даже по импортируемым машинам цена может повыситься всего на 10%, и то не сразу. Локализованные машины — в которых есть российская составляющая — меньше будут дорожать. Все равно речь не идет никаким образом ни о каких 50% подорожания. Речь идет о 5%, о 10% подорожания», — добавил эксперт.

    Собеседник «360» заметил, что локализованные машины составляют более 75% внутреннего российского рынка. У тех, где локализация глубже, цена будет меняться меньше, где локализация минимальная — возможно большее подорожание.

    «Не нервничайте», — успокоил напоследок Мосеев.