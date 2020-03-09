Цены на авто взлетят из-за нефти? Объясняет эксперт

Цены на машины растут меньше, чем падает рубль. Доллар подрос вдвое, а цены на машины выросли на 67%, то есть меньше. Поэтому резкого подорожания на рынке авто не будет, заверил «360» президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.

«Тут цепочка такая. Если нефть зафиксируется на тех уровнях, что сейчас, и если рубль будет стоить дешевле, то очевидно, что цены придется пересчитывать. На импортированные машины быстрее, на локализованные — меньше, не в прямой пропорции. А по поводу того, что цены „взлетят“ — ну, вот что такое есть „значительное“ подорожание? Как может подорожать что-то в два раза, если рубль подешевел на 10%?» — объяснил Мосеев.

По его словам, не совсем понятно, зачем на пустом месте нагонять истерику. Паника в этом случае не имеет никакого смысла и основания.

«Даже по импортируемым машинам цена может повыситься всего на 10%, и то не сразу. Локализованные машины — в которых есть российская составляющая — меньше будут дорожать. Все равно речь не идет никаким образом ни о каких 50% подорожания. Речь идет о 5%, о 10% подорожания», — добавил эксперт.

Собеседник «360» заметил, что локализованные машины составляют более 75% внутреннего российского рынка. У тех, где локализация глубже, цена будет меняться меньше, где локализация минимальная — возможно большее подорожание.

«Не нервничайте», — успокоил напоследок Мосеев.