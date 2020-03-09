Цены на авто взлетят из-за нефти? Объясняет эксперт
«Тут цепочка такая. Если нефть зафиксируется на тех уровнях, что сейчас, и если рубль будет стоить дешевле, то очевидно, что цены придется пересчитывать. На импортированные машины быстрее, на локализованные — меньше, не в прямой пропорции. А по поводу того, что цены „взлетят“ — ну, вот что такое есть „значительное“ подорожание? Как может подорожать что-то в два раза, если рубль подешевел на 10%?» — объяснил Мосеев.
По его словам, не совсем понятно, зачем на пустом месте нагонять истерику. Паника в этом случае не имеет никакого смысла и основания.
«Даже по импортируемым машинам цена может повыситься всего на 10%, и то не сразу. Локализованные машины — в которых есть российская составляющая — меньше будут дорожать. Все равно речь не идет никаким образом ни о каких 50% подорожания. Речь идет о 5%, о 10% подорожания», — добавил эксперт.
Собеседник «360» заметил, что локализованные машины составляют более 75% внутреннего российского рынка. У тех, где локализация глубже, цена будет меняться меньше, где локализация минимальная — возможно большее подорожание.
«Не нервничайте», — успокоил напоследок Мосеев.