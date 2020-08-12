Цены на авиакеросин в России выросли. Вслед за ними могут подорожать и билеты

В российских аэропортах выросли цены на авиакеросин — на 20-60% в зависимости от региона. Перевозчики просят проверить, насколько этот рост был обоснованным.

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила Минтранс и Федеральную антимонопольную службу проверить резкий рост цен на авиатопливо. Об этом стало известно «Известиям».

Керосин подорожал в аэропортах Петербурга, Владивостока, Благовещенская, Иркутска на 18-28%, а, к примеру, в Краснодаре и Красноярске — уже на 48%. Домодедово и Жуковский подняли цены на 33-36%. Дороже всего авиатопливо оказалось в екатеринбургском аэропорту — ценник подрос сразу на 62%.

По информации источников издания в авиаотрасли, рост связан с открытием международного авиасообщения — топливные компании каждый год поднимают цены вместе с началом высокого сезона. Но в этом году авиакомпании и так несут убытки из-за отмены большинства рейсов.

По мнению экспертов, в конечном итоге это скажется на стоимости авиабилетов. Они могут вырасти в цене пропорционально подорожанию топлива.