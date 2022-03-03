Цены на авиабилеты за границу повысились на 19%

Стоимость авиабилетов с вылетом за границу на ближайшее время выросла в среднем на 17-19%. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на данные взаиморасчетов Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

В организации рассказали, что на 2 марта официальный курс доллара составил 91,74 рубля, евро — 102,9 рубля, это выше на 17-19%, чем неделей ранее. Один из сотрудников компании по продаже билетов заявил, что курс IATA на 2 марта установлен как 92 рубля за доллар и 103 рубля за евро, и будет пересчитываться ежедневно.

Вполне возможно, что к 3 марта стоимость билетов составит на 30-34% выше по отношению к 20-м числам февраля.

Генеральный директор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная добавила, что туристы, уже купившие туры, не стали массово отказываться от предстоящих поездок. Главной проблемой в этом она видит ситуацию с вероятным изъятием лизинговых самолетов зарубежных компаний, после введенных санкций со стороны Евросоюза.

Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство страны для российских судов. В качестве ответной меры Росавиация ограничила полеты для 36 стран.