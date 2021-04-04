Росавиация не ожидает скачка цен на авиабилеты после возобновления международных рейсов. С таким заявлением выступил глава ведомства Александр Нерадько, сообщила «Российская газета».

«Шаг за шагом мы возобновляем полеты за рубеж. Это положительно сказывается на операционной деятельности авиаперевозчиков, так что скачкообразного изменения тарифов на перевозки не ожидается», — сказал он.

Несмотря на это цены на перелеты могут повыситься перед высоким летним сезоном, признал Нерадько.

«Скоро лето, традиционно прогнозируется сезонное увеличение спроса на авиабилеты по наиболее популярным курортным и туристическим направлениям, сопровождающееся незначительным увеличением стоимости авиабилетов», — отметил он.

По данным авиакомпаний, продажи на апрель–июнь 2021 года в среднем оказались на 7% ниже, чем за аналогичный период 2019 года. Лето 2020-го запомнилось существенным снижением цен из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, Росавиация предложила продлить программу субсидирования авиакомпаний на фоне ковидных ограничений. Благодаря этому организациям удастся частично компенсировать свои постоянные расходы, в основном на оплату труда сотрудников. Распределять субсидии предлагается из расчета 685 рублей за каждого «потерянного» из-за ограничений пассажира.

Ранее газета «Известия» написала, что билеты на внутренние рейсы в России подорожали. На период вылета с апреля по май цены поднялись на 15-120%, если сравнивать с 2019 годом.