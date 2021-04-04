facebook_pixel
    04 апреля 2021, 17:37

    Цены на авиабилеты не подскочат — Росавиация

    Алена Макаренко

    Росавиация не ожидает скачка цен на авиабилеты после возобновления международных рейсов. С таким заявлением выступил глава ведомства Александр Нерадько, сообщила «Российская газета».

    Цены на авиабилеты не подскочат — Росавиация

    «Шаг за шагом мы возобновляем полеты за рубеж. Это положительно сказывается на операционной деятельности авиаперевозчиков, так что скачкообразного изменения тарифов на перевозки не ожидается», — сказал он.

    Несмотря на это цены на перелеты могут повыситься перед высоким летним сезоном, признал Нерадько.

    «Скоро лето, традиционно прогнозируется сезонное увеличение спроса на авиабилеты по наиболее популярным курортным и туристическим направлениям, сопровождающееся незначительным увеличением стоимости авиабилетов», — отметил он.

    По данным авиакомпаний, продажи на апрель–июнь 2021 года в среднем оказались на 7% ниже, чем за аналогичный период 2019 года. Лето 2020-го запомнилось существенным снижением цен из-за пандемии коронавируса.

    Кроме того, Росавиация предложила продлить программу субсидирования авиакомпаний на фоне ковидных ограничений. Благодаря этому организациям удастся частично компенсировать свои постоянные расходы, в основном на оплату труда сотрудников. Распределять субсидии предлагается из расчета 685 рублей за каждого «потерянного» из-за ограничений пассажира.

    Ранее газета «Известия» написала, что билеты на внутренние рейсы в России подорожали. На период вылета с апреля по май цены поднялись на 15-120%, если сравнивать с 2019 годом.