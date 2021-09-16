Цены на аренду жилья в Москве начали расти после шестимесячного падения

Повышение летнего спроса на аренду московских квартир закономерно привело к росту цен на рынке. В сентябре цена за съем однокомнатной квартиры в российской столице прибавила 1,9%, за двухкомнатную — 1,2%. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на аналитический отчет центра ЦИАН.

Цены на съемные однушки начиная с марта 2021 года потеряли 2,6%. Осенью цены на них повысились на 1,9% — и средняя стоимость теперь составляет 37,8 тысячи рублей за один месяц. Аналогичная ситуация с двухкомнатными квартирами, которые с марта по август планомерно шли вниз, потеряв 4,8%. Рост начался только осенью, когда владельцы подняли цены на 1,2%. Снять двухкомнатную квартиру в Москве можно в среднем за 51,5 тысячи рублей за один месяц.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов заявил, что риелторы ждут дальнейшего роста ставок по аренде.

«Наступление делового сезона, удорожание ипотеки — все это в плюс сегменту аренды. Кроме того, из-за роста цен доходность от сдачи в аренду существенно снизилась, в то же время последний год на рынке было немало инвесторов, которые рассчитывают получать доходность от аренды», — заявил он.

Аналитики отметили, что текущие ставки на арендные квартиры превысили допандемийные значения. В феврале 2020 года, когда еще не начали действовать ограничения, снять однокомнатную квартиру в Москве можно было на 200 рублей дешевле, чем сейчас. За двухкомнатную платили на 700 рублей меньше.

Кроме того, изменился интерес съемщиков по сравнению с допандемийными временами. Спрос на однокомнатные квартиры снизился с 52 до 47%. Объявления о съеме двухкомнатных квартир стали просматривать чаще: рост с 39 до 41%. Также с 10 до 12% выросла доля тех, кто хотел бы взять в аренду трехкомнатную квартиру.