Центробанку предложили временно блокировать переводы больше 10 тысяч рублей
Центробанку ради защиты от мошенников предложили временно блокировать переводы больше 10 тысяч рублей
Участники заседания экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при Центробанке обсудили, как уберечь россиян от кибермошенников. В качестве одной из мер предложили блокировку и двойное подтверждение переводов больше 10 тысяч рублей, сообщили «Известия».
Суть механизма в том, что деньги при переводе или получении кредита будут оседать на промежуточных или динамических эскроу-счетах. Для их разморозки придется ввести дополнительную идентификацию пользователя или фиксированный ПИН-код. Сейчас при проведении таких операций в банковских приложениях требуют только разовый пароль.
«В сочетании с самозапретом на выдачу кредита или займа, предлагаемым Банком России, это станет серьезным препятствием для злоумышленников и их пособников из числа сотрудников банков и МФО», — объяснила член совета, руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
Авторы инициативы рассчитывают, что во время дополнительных манипуляций человек отвлечется и поймет, что его пытаются обмануть. Однако вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков предупредил, что это не обезопасит переводы, а усложнит их.
Руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Екатерина Семерикова отметила, что клиенты ценят скорость операций, и такой подход станет эффективным только при переводах, стороны которых не доверяют друг другу. Зампред совета Эльман Мехтиев предположил, что этот метод уместней для онлайн-покупок.