Центробанку предложили временно блокировать переводы больше 10 тысяч рублей

Участники заседания экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при Центробанке обсудили, как уберечь россиян от кибермошенников. В качестве одной из мер предложили блокировку и двойное подтверждение переводов больше 10 тысяч рублей, сообщили «Известия».

Суть механизма в том, что деньги при переводе или получении кредита будут оседать на промежуточных или динамических эскроу-счетах. Для их разморозки придется ввести дополнительную идентификацию пользователя или фиксированный ПИН-код. Сейчас при проведении таких операций в банковских приложениях требуют только разовый пароль.

«В сочетании с самозапретом на выдачу кредита или займа, предлагаемым Банком России, это станет серьезным препятствием для злоумышленников и их пособников из числа сотрудников банков и МФО», — объяснила член совета, руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Авторы инициативы рассчитывают, что во время дополнительных манипуляций человек отвлечется и поймет, что его пытаются обмануть. Однако вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков предупредил, что это не обезопасит переводы, а усложнит их.

Руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Екатерина Семерикова отметила, что клиенты ценят скорость операций, и такой подход станет эффективным только при переводах, стороны которых не доверяют друг другу. Зампред совета Эльман Мехтиев предположил, что этот метод уместней для онлайн-покупок.