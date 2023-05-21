21 мая 2023, 19:57
Центробанку предложили ограничить до 1% ставку эквайринга для турагентств и отелей
ТАСС: ставку эквайринга для турагентств и отелей предложили ограничить до 1% в России
Комитет Совета Федерации по социальной политике обратился к Центробанку РФ с предложением ограничить ставку эквайринга до 1% для платежей от туристических агентств и отелей. Об этом сообщил ТАСС.
Как отмечено в рекомендациях по итогам круглого стола комитета, на котором обсудили меры по обеспечению стабильной работы предприятий и организаций индустрии туризма в условиях антироссийских санкций, представителей туристической отрасли не устраивают ставки эквайринга на гостиничные услуги на территории страны.
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«Рекомендовать Центральному банку РФ рассмотреть возможность ограничения размера платы <...> по операциям, предусмотренным кодами МСС 4722 «Туристические агентства и организаторы экскурсий» и 7011 «Отели и мотели», до уровня не более 1%», — отмечалось в документе.
По словам президента Российского союза туриндустрии Ильи Уманского, представители туристической отрасли выразили "негодование по поводу ставок эквайринга внутри страны на гостиничные услуги".
В 2023 году кешбэк за поездки по России и в детские лагеря решили не объявлять. Он оказался временной мерой поддержки после пандемии, напомнили «Известия». Программу могут возобновить, но только для отдельных категорий населения, среди них малоимущие и участники спецоперации.
Туризм
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