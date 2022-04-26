Центробанки других стран начнут прятать валютные резервы после санкций против России

Санкции Запада, которые затронули ЦБ РФ, приведут к тому, что центробанки других стран начнут прятать свои долларовые резервы, заявил профессор Университета имени Гете во Франкфурте-на-Майне Ян Питер Кранен.

Эксперт пояснил, что после заморозки резервов Банка России другие страны могут задуматься о том, а стоит ли им продолжать держать активы на западных счетах, написали «Известия».

«Их вероятная реакция — диверсификация — не только в используемых резервных валютах, но и в том, где и как их хранить. Это можно сделать тайком», — пояснил профессор.

Кранен допустил, что регуляторы могут пойти по пути сокрытия своих валютных резервов, например, с помощью создания «государственных подставных фирм». Иными словами, они начнут хранить деньги небольшими частями на частном рынке капитала, владельца средств нельзя будет определить, что позволит им сохранять инвестиции на финансовых рынках Запада.

Профессор добавил, что санкции против России также окажут негативный эффект на доллар, который выступает ключевой резервной валютой в мире.

Ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Россия готовит иски для возврата своих международных резервов.