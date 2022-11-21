Деньги 21 ноября 2022, 17:11 Центробанки ДНР и ЛНР перейдут в подчинение Промсвязьбанка Президент Путин подписал закон об упразднении Центробанков ДНР и ЛНР РИА «Новости»

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Центральные банки вошедших в состав России Донецкой и Луганской народных республик упразднят. Вместо регуляторов появятся общества с ограниченной ответственностью, которые перейдут в подчинение Промсвязьбанку. Указ подписал президент России Владимир Путин.

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Документ предусматривает, что полноправными владельцами новых организаций станут органы государственной власти Донецкой и Луганской народных республик, которые продадут 100% долей Промсвязьбанку за один рубль. Таким образом ПАО «Промсвязьбанк» возьмет на себя все права и обязанности кредитных организаций.

Также Владимир Путин поручил органам власти народных республик создать местные отделения Центробанка России.

Промсвязьбанк в июне открыл отделения в Донецке и Луганске. Новое положение позволит усовершенствовать оказание банковских и платежных услуг жителям и компаниям ДНР и ЛНР.