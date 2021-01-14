Центробанк заставит финансовые институты отвечать на жалобы граждан

В соответствии с инициированным Центробанком России законопроектом, банки МФО и другие российские финансовые организации обяжут отвечать на письма и жалобы клиентов в течение 15 дней. Документ будет подготовлен к рассмотрению к весне 2021 года.

Как сообщили газете «Известия» в пресс-службе регулятора, законопроект должен устранить законодательный пробел. Пока порядок и сроки рассмотрения жалоб россиян в законодательстве четко не прописаны. Кредитные организации не обязаны реагировать на письма физлиц, только на обращения госорганов. Нет пунктов, касающихся деятельности финансовых организаций и в законе о защите прав потребителей.

Предлагаемый законопроект позволит гражданам напрямую обращаться к кредитным организациям и быстро решать свои проблемы. В ЦБ предупредили, что ответ должен быть по существу вопроса, а не быть простой отпиской.

Сейчас половина жалоб граждан, по данным ЦБ, может быть урегулирована финансовыми организациями самостоятельно. Банк России будет следить за качеством взаимодействия путем инициативных проверок и при повторных жалобах граждан.

С 2021 года правительство России усилит контроль за электронными кошельками, так как денежные операции через них происходят без оплаты налогов.