Центробанк запланировал отмену дифференциации ставок по вкладам

Банк России решил начать бороться с дифференциацией ставок по вкладам. Об этом рассказал зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин на слушаниях комитета по финансовому рынку в Госдуме.

О том, что неравенство в процентах по разным вкладам следует устранить, ранее заявляла глава регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, это необходимо для того, чтобы условия для вложения средств стали более понятными. Согласно данным ЦБ, у россиян на счетах и вкладах хранится 32,85 триллионов рублей, и большинство из счетов — срочные вклады.

Генеральный директор ИК «УНИВЕР Капитал» Асхат Сагдиев в беседе с «Известиями» предположил, что сейчас банкам не нужна конкуренция за клиентов, потому что ставки по кредитам растут и спрос на них снижен. Вклады тоже не привлекают граждан, потому что инфляция стимулирует быстрее тратить заработанное, а не копить. Хуже всего приходится производителям товаров.

«Для них стоимость кредитования растет, за счет роста цен спрос снизится. Как следствие, будет сложно компенсировать дорогие кредиты», — сказал эксперт.

Он посчитал, что если дифференцированные ставки и другие дополнительные услуги будут отменены, то ставки по вкладам будут расти еще медленнее, поэтому от инфляции это не спасет.

Другие эксперты предположили, что нововведение все же будет полезно для клиентов, потому что сделает условия вкладов более прозрачными, а конкуренцию банков более добросовестной.