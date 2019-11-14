Центробанк заявил о возможном понижении инфляции

По информации издания, подобная динамика возможна после того, как из расчета влияния исключат повышение НДС, которое случилось в этом году.

ЦБ выступил против рассылки кредитных карт по почте Подробнее

«В начале 2020 года после исключения из расчета влияния повышения НДС, состоявшегося в 2019 году, годовая инфляция может временно опуститься ниже 3%», — заявлено в материале.

Также известно, что «с учетом влияния уже принятых решений о снижении ключевой ставки Банк России прогнозирует инфляцию 3,5–4% по итогам 2020 года и вблизи 4% в дальнейшем».

В конце октября Центробанк снизил ключевую ставку на 0,5 п. п. Она достигла 6,5% годовых. По итогам 2019 года Банк России понизил и прогноз годовой инфляции с 4,0–4,5% до 3,2–3,7%.

Ранее ЦБ выступил против рассылки кредитных карт по почте. По мнению регулятора, недопустимо привлекать клиентов, рассылая им кредитные карты. Так у человека нет возможности отказаться.