Деньги 16 января 2024, 16:53 Центробанк заявил, что к российскому аналогу SWIFT подключились 20 стран Центробанк: к российскому аналогу SWIFT подключились 20 стран РИА «Новости»

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К Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), которая является аналогом международной межбанковской системы передачи данных SWIFT, подключились 20 стран. Об этом рассказал замглавы регулятора Владимир Чистюхин на форуме «Россия», сообщило РИА «Новости».

«Система передачи финансовых сообщений: 557 банков и компаний, из них 159 нерезидентов из 20 стран», — говорится в презентации Чистюхина.

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По данным на декабрь 2023 года, к СПФС подключились 150 резидентов из 16 государств. Годом ранее их число было чуть больше 100.

В 2014 году Запад пригрозил России отключением от SWIFT. Тогда российские специалисты начали работать над альтернативными финансовыми решениями.

После февраля 2022 года крупнейшие российские банки все-таки отключили от SWIFT. На этом фоне вырос трафик СПФС.

Россия и Иран объединили свои системы финансового сообщения, что позволяет осуществлять денежные переводы напрямую без сторонник структур. В Кремле заявили, что западные валюты дискредитировали себя, а SWIFT стал пережитком прошлого.