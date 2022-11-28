Деньги 28 ноября 2022, 04:01 Центробанк задумался о введении запрета на комиссию за коллективную страховку в банке Депутат Аксаков: банкам могут запретить брать комиссию за коллективную страховку РИА «Новости»

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Центробанк изучает идею о запрете взимания комиссий банковскими организациями в том случае, когда заемщик подключается к договорам коллективного страхования при кредитовании. Об этом «Известиям» рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он сообщил, что в ЦБ поддерживают изменения в законодательство по поводу исключения получения комиссии кредиторами при подключении к договорам коллективного страхования.

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«Ведь в указанном случае он опирается только на собственные интересы, поэтому не создается отдельное имущественное благо для заемщика», — объяснил Аксаков.

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Сейчас банки получают повышенное вознаграждение: порой их сумма может достигать 95% от уплаченных за услугу страхования средств.

В Центробанке уже ведется «работа, направленная на повышение защиты прав заемщиков». Регулятор считают целесообразным внесение дополнений в закон, которые помогут решить проблему высоких комиссий в таких случаях. На данный момент предложение находится на стадии обсуждения.

Ключевую ставку в России сохранили без изменений на уровне 7,5%. Как объяснили в Центробанке, решение о сохранении действующего уровня ставки приняли на фоне низких темпов роста потребительских цен.