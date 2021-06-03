Центробанк выступил за отмену комиссии при оплате услуг ЖКХ

Россиянам хотят отменить комиссию, которую взимают при оплате жилищно-коммунальных услуг. Законопроект находится на обсуждении. Инициативу уже поддержали в Центробанке.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в своем выступлении на ПМЭФ-2021 указала на необходимость определить, на кого в итоге лягут отмененные для жителей РФ расходы.

«За коммуналку, кстати, законопроект идет, очень долго обсуждается. Мы поддерживали, чтобы по ЖКХ для людей были бесплатные выплаты, но тогда кто-то должен платить», — сказала она.

Набиуллина допустила, что договор с банками смогут заключать ресурсоснабжающие организации. Они же станут и оплачивать комиссию — «вместо того, чтобы заключать тысячи договоров».

«Этот вопрос надо решать», — подчеркнула глава ЦБ РФ.

Вопрос об отмене для россиян комиссии за оплату услуг ЖКХ неоднократно поднимали депутаты Госдумы.

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