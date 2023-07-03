Деньги 03 июля 2023, 10:29 Центробанк выступил за ограничение суммы переводов самому себе без комиссии «Известия»: ЦБ предложил порог суммы бесплатных переводов самому себе в 1,4 млн рублей

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Многие банки предложили расширить возможности россиян по бесплатным переводам самим себе, но не сошлись во мнении, что именно отрегулировать — сумму или количество транзакций. Центробанк выступил за ограничение суммы в 1,4 миллиона рублей, сообщили «Известия».

В конце 2022 года Госдума одобрила в первом чтении законопроект об отмене комиссий за переводы самому себе между банками. Директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина сказала, что обсуждения с участниками рынка продолжили, многие поддержали расширение возможностей клиентов. В основном их не устроила максимально допустимая в месяц сумма бесплатных переводов.

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«Мы придерживаемся позиции, что порог бесплатных переводов самому себе в размере 1,4 миллиона рублей должен быть сохранен, — именно такая цифра сейчас зафиксирована в законопроекте», — сказала она.

Некоторые предложили другой подход — ограничить не количество денег, а число переводов в определенный период, например месяц, квартал или год. Но Центробанк, по словам Аллы Бакиной, посчитал оптимальным первый вариант — ограничение по сумме. В организации рассчитывают, что закон примут до конца года.

Зампредседателя Центробанка Ольга Скоробогатова заявила, что в ближайшие пять-семь лет система быстрых платежей не вытеснит пластиковые карты.