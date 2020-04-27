Центробанк выпустит памятные монеты в честь Великой Отечественной войны

Сделают два вида монет: «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «Ржевский мемориал советскому солдату».

На монетах будет изображены Государственный герб РФ, на обратной стороне одной — Московский Кремль и Георгиевская лента, другой — советский солдат.

Всего тираж составит 10 тысяч экземпляров.