Центробанк выпустит памятные монеты в честь Великой Отечественной войны
Центробанк выпустит памятные монеты в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны. Они будут иметь номинал 3 рубля. Об этом сообщила «Газета.ru».
Сделают два вида монет: «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «Ржевский мемориал советскому солдату».
На монетах будет изображены Государственный герб РФ, на обратной стороне одной — Московский Кремль и Георгиевская лента, другой — советский солдат.
Всего тираж составит 10 тысяч экземпляров.