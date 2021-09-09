Центробанк выпустит памятную монету в честь 200-летия Достоевского

Центробанк выпустит двухрублевые монеты в честь 200-летия писателя Федора Достоевского. Всего будет выпущено три тысячи экземпляров. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на сайт Банка России.

На монету будет нанесено изображение самого писателя, свечи и книги на фоне Санкт-Петербурга и рукописного текста. Изображение выполнят в технике лазерного матирования. Под изображением будут располагаться годы жизни писателя и его подпись.

На обратную сторону нанесут изображение государственного герба России, надписи «Российская Федерация», «Банк России» и дата «2021». Также на лицевой стороне укажут номинал монеты, обозначение металла и его массу в чистоте — 15,55 грамма, 925 проба и товарный знак монетного двора.