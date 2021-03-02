Центробанк выявил 45 финансовых пирамид в московском регионе

Банк России в 2020 году выявил 184 организации, которые обманом выманивали деньги у доверчивых жителей московского региона. Самое большое число мошенников занимались «черным кредитованием». Также в регионе оказалось 45 финансовых пирамид. Об это сообщила пресс-служба Центрального банка России.

В ведомстве пояснили, что большинство нелегальных кредиторов не имеют лицензии на финансовую деятельность. Чаще всего они регистрируются в качестве Общества с ограниченной общественностью или индивидуального предпринимателя. Есть случаи, когда деньги под проценты выдавали просто частные лица.

Начальник отдела противодействия нелегальной деятельности главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Евгений Балычев отметил, что в последнее время мошенники и незаконные финансовые дельцы начали работать в интернете. Они создают сайты с заманчивыми обещаниями предоставить льготные кредиты и ли предложения вложить деньги под большие проценты.

«У пользователей зачастую снижается бдительность, отличить легального участника от нелегального еще сложнее, и мошенникам ничего не стоит сделать подлог документов, предлагая деньги», — рассказал он.

Среди других незаконных финансовых организаций в прошлом году выявили 45 финансовых пирамид: 40 в Москве и пять в Подмосковье.

Для привлечения вкладчиков организаторы используют агрессивную рекламу в социальных сетях, рассказывают об истории успеха своей компании, записывают ролики и даже проводят онлайн-конференции.

Вкладываться предлагают в криптовалюту, в несуществующие биржи и различные онлайн-платформы.

Мошенники пользуются и классическими способами выманивания денег. Юридические лица предлагают жителям вложиться в создание потребительского кооператива, в фармацевтику, сельское хозяйство, базы отдых, оптовые поставки продуктов. Все это подается под обещанием доходности в 18%.

Сведения о всех подобных организациях Центральный банк передал в правоохранительные органы.

Финансовый регулятор призвал жителей Москвы и Подмосковья избегать вложения денег в сомнительные компании, особенно, если они не могут предоставить документы на ведение финансовой деятельности. Проверить лицензию фирмы или ее отметку в государственном реестре можно на сайте Банка России.